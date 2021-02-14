Реализация CRM

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1314 просмотров
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Нужна реализация предположительно на React

Описание проекта: https://gomockingbird.com/mockingbird/#z5zxapl/ZFsc3H

3 года назад
veselkov_mv
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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