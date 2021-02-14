Квиз. Страничка опроса на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1342 просмотра
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Необходимо разработать Квиз на Wordpress чтото вроде этого http://androsow-umzuege.de/neu/

Важные Пункты

  • Адаптивный
  • Форма обратной связи
  • Админ-панель
  • Приминение квиза с помощью iframe
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WordPress
3 года назад
taler4you
Сергей 
49 летГермания
5 лет в сервисе
Был
3 года назад