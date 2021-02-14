Квиз. Страничка опроса на Wordpress

Здравствуйте, нужно выполнять ряд доработок по cms OpenCart. Оставляйте заявки профессионалы своего дела. Спасибо.
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Необходимо разработать Квиз на Wordpress чтото вроде этого http://androsow-umzuege.de/neu/
Важные Пункты
- Адаптивный
- Форма обратной связи
- Админ-панель
- Приминение квиза с помощью iframe
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