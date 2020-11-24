Требуется разработать модификацию для интернет-магазина на WooCommerce, связанную с перемножением цен атрибутов товаров в разделе памятников. Необходимо установить индивидуальные цены для размеров, применить коэффициенты для камней, а также скорректировать отображение информационных атрибутов в карточке товара. Модификация не касается других разделов магазина.
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $200
Здравствуйте! Нужен калькулятор расчёта стоимости памятника. Пример калькулятора как здесь: https://камнеград-нн.рф/calculator Задача сделать калькулятор для дальнейшей возможности внедрения его на сайт. Размещать на сам сайт не нужно просто сделать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Здравствуйте! Необходимо сделать интернет магазин на платформе 1С-Битрикс. Дизайн макеты предоставлю. Адаптивная вёрстка Интеграция с 1С Интеграция каталога и цен из 1С на сайт(автоматическое обновление) Интеграция заказов с сайта в 1С ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
- $4000
Здравствуйте! Нужно разработать скрипт с админ панелью. Скрипт представляет собой 3D визуализатор памятников с просчётом цен и размеров. Рассмотрим так же команду программистов. ТЗ по запросу. Разработка не на готовой cms, как вариант фреймворк Symfony ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Задача такая, вот сайт:http://host-demo.ru/pamyatniki/vertikalnye/памятник-pam-001-detail.html нужно чтобы стоимость размеров стела + тумба (цена позиции в карточке товара указана как цена минимального размера). Размеры указаны через настраиваемые поля. перемножалась на коэффициент камня, ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужен разработчик (желательно фреймворк Laravel) на систему-конструктор 3D памятников.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад