Требуется разработать модификацию для интернет-магазина на WooCommerce, связанную с перемножением цен атрибутов товаров в разделе памятников. Необходимо установить индивидуальные цены для размеров, применить коэффициенты для камней, а также скорректировать отображение информационных атрибутов в карточке товара. Модификация не касается других разделов магазина.