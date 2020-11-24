konpam

Александр konpam

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перемножение цен атрибутов товара WooCommerce

    $100

    Требуется разработать модификацию для интернет-магазина на WooCommerce, связанную с перемножением цен атрибутов товаров в разделе памятников. Необходимо установить индивидуальные цены для размеров, применить коэффициенты для камней, а также скорректировать отображение информационных атрибутов в карточке товара. Модификация не касается других разделов магазина.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Калькулятор расчёта стоимости памятника

    $200

    Здравствуйте! Нужен калькулятор расчёта стоимости памятника. Пример калькулятора как здесь: https://камнеград-нн.рф/calculator Задача сделать калькулятор для дальнейшей возможности внедрения его на сайт. Размещать на сам сайт не нужно просто сделать ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет-магазин 1С-Битрикс интеграция с 1С

    $1000

    Здравствуйте! Необходимо сделать интернет магазин на платформе 1С-Битрикс. Дизайн макеты предоставлю. Адаптивная вёрстка Интеграция с 1С Интеграция каталога и цен из 1С на сайт(автоматическое обновление) Интеграция заказов с сайта в 1С ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт 3D визуализатор с админ панелью

    $4000

    Здравствуйте! Нужно разработать скрипт с админ панелью. Скрипт представляет собой 3D визуализатор памятников с просчётом цен и размеров. Рассмотрим так же команду программистов. ТЗ по запросу. Разработка не на готовой cms, как вариант фреймворк Symfony ...

    LaravelSymfony
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перемножение свойств на цену VirtueMart 3

    Здравствуйте! Задача такая, вот сайт:http://host-demo.ru/pamyatniki/vertikalnye/памятник-pam-001-detail.html нужно чтобы стоимость размеров стела + тумба (цена позиции в карточке товара указана как цена минимального размера). Размеры указаны через настраиваемые поля. перемножалась на коэффициент камня, ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

svetl94ok
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Перемножение цен атрибутов товара WooCommerce
WooCommerceWordPress
Надежный клиент, рекомендую к сотрудничеству. Были некоторые отклонения по графику, но как всегда бывает в этой сфере.
Хочу выразить благодарность Александре за проделанную работу. Всё сделано в соответствии поставленным задачам и в оговоренные сроки. Рекомендую как надёжного и квалифицированного исполнителя!
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