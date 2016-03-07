Дизайн сайта

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Завершен1 заявка129 просмотров

подробности  в переписке

9 лет назад
1113591
Сергей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$260
10 дней
Получил что хотел - адекватный дизайн за адекватную цену. Спасибо исполнителю!
Все понравилось, отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая оплата, на связи и все такое :) Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад