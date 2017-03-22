Контент-менеджер (wordpress)
Ищу работу контент-менеджером на постоянной основе.
Предоставляю услуги:
- наполнение сайтов на вордпресс (контент-менеджер), опыт 5 лет;
- разработка и составление семантического ядра для сайта;
- составление технических заданий для статей, тематики медицина и животные.
Навыки:
- Уверенный пользователь ПК, прикладных программ;
- Наполнение сайта контентом;
- Грамотная речь и письмо;
- Сбор, структурирование информации;
- Оптимизация статей под ключевые запросы;
- Проверка статей на уникальность;
- Работа с авторами статей;
- Разработка, сбор и кластеризация семантического ядра;
- Создание технических заданий для статей как вручную, так и в сервисах по созданию ТЗ – content.2seo.pro, tz.binet.pro (тематики медицина, животные);
- Уверенное знание cms Wordpress;
- Создание сайта с нуля на cmsWordpress;
- Начальное знание html, css;
- Знание основ seo оптимизации;
- Размещение сайта на хостинге;
- Регистрация домена;
- Знание файловых менеджеров, ftp клиентов и прочее.
- Microsoft Word;
- Microsoft Excel;
- AdobePhotoshop;
- Notepad ++;
- Key Collector;
- Key Assort;
- И других.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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