yorkmir2

Захаров yorkmir2

 
41 годРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Контент-менеджер (wordpress)

Ищу работу контент-менеджером на постоянной основе.

Предоставляю услуги:

- наполнение сайтов на вордпресс (контент-менеджер), опыт 5 лет;

- разработка и составление семантического ядра для сайта;

- составление технических заданий для статей, тематики медицина и животные.

Навыки:

  • Уверенный пользователь ПК, прикладных программ;
  • Наполнение сайта контентом;
  • Грамотная речь и письмо;
  • Сбор, структурирование информации;
  • Оптимизация статей под ключевые запросы;
  • Проверка статей на уникальность;
  • Работа с авторами статей;
  • Разработка, сбор и кластеризация семантического ядра;
  • Создание технических заданий для статей как вручную, так и в сервисах по созданию ТЗ – content.2seo.pro, tz.binet.pro (тематики медицина, животные);
  • Уверенное знание cms Wordpress;
  • Создание сайта с нуля на cmsWordpress;
  • Начальное знание html, css;
  • Знание основ seo оптимизации;
  • Размещение сайта на хостинге;
  • Регистрация домена;
  • Знание файловых менеджеров, ftp клиентов и прочее.
Знание программ:

  • Microsoft Word;
  • Microsoft Excel;
  • AdobePhotoshop;
  • Notepad ++;
  • Key Collector;
  • Key Assort;
  • И других.
WordPressHTMLCSSСемантическое ядроSEO-оптимизация