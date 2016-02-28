Тема для WordPress по аналогу (не шаблон)

Здравствуйте, дорогие друзья! Нужен простой дизайн сайта, без наворотов (минимализм рулит), в светло коричневых тонах. Тематика сайта - йоркширский терьер, стрижка собак. С правым сайдбаром для адаптивного шаблона под различные устройства. Сайт должен хорошо смотреться на широкоформатных мониторах, чтобы по бокам не ...