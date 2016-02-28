Дизайн сайта на эзотерическую тему

Создать дизайн сайта визитки на эзотерическую тему. Одностраничный, светлый, теплый. Рисовать с нуля не обязательно, но видимость уникальности должна присутствовать (тоесть, не должен быть клоном чьего-то другого сайта). Сроки не так важны, как цена (бюджет не большой). Подробности обсудим с исполнителем. Оставляйте заявки с примерными сроками и средней цено или пишите в ЛС.