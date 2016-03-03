Редизайн сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок218 просмотров

Требуется сделать легкий редизайн сайта sonc e точка tv без пробела. 

Фирменный стиль включая бекграунд должен оставаться прежним. 

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
9 лет назад
$20
2 дня
Гениальный дизайнер, с отличным чувством вкуса.
Отличный заказчик, точно поставил цель, я доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
9 лет назад

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