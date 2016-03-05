Дизайн сайта по прокату платьев

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок253 просмотра

Добрый день

Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву.  Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены непосредственному исполнителю.

9 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$80
4 дня
Ответственный и талантливый исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа прошла четко, ясно, легко и приятно. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад

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