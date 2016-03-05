Дизайн сайта по прокату платьев

Добрый день

Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву. Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены непосредственному исполнителю.