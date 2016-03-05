Требуется разработка прототипа коммерческого сайта (можно в Axure, можно просто скетч). От вас - примеры подобной работы, очень важно иметь соответствующее "мышление" (интернет-маркетинг).
Дизайн сайта по прокату платьев
Добрый день
Нужно нарисовать четыре основных страницы сайта по прокату платьев. Макеты страниц в приложении к архиву. Логотип у сайта уже есть, цветовая гамма, сайты примеры и более детальные пожелания будут озвучены непосредственному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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