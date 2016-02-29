Необходимо сделать дизайн лендинга в PSD
Перекодирование и редизайн небольшого сайта на PHP
Имеется техзадание и листинг одного сайта, на их основе нужно сделать новый сайт с аналогичным функционалом и с уважением авторских прав. Сайт нужен для дипломной работы.
Техзадание и листинг - по запросу.
Предпочтение - Безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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