Редизайн (обновление) сайта ЗОО-товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок834 просмотра
#1$50

ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua

Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре.

Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и пунктов главной страницы и других страниц.

Важные условия:

– в новом дизайне необходимо каким-то образом обыграть существующий хэдер сайта (изображение животных). Возможно его видоизменение (прозрачность, цветовая гамма и проч.) но само изображение должно быть каким-то образом обыграно в новом стиле.

- в новом дизайне должен сохраниться логотип. Возможно его перемещение, изменение размеров или рестайлинг, но

логотип должен присутствовать.

Стили,в которых хотелось бы видеть сайт:

  • Плоский стиль – Metro или Flat.
  • Полу-плоский стиль Flat 2.0.
  • Карточный дизайн Блочный или Сетка.
При разработке дизайна категорически нельзя

применять:

  • Бесконечный скролинг
  • Фоновое изображение
Результат Вашей работы – исходники (psd) изображений с bootstrap разметкой.

Срок конкурса - продливается до 12 марта. Возможна доплата за доработки.

Bootstrap
9 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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