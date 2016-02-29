ТЗ по ссылке. Просьба писать свои предложения после внимательного изучения ТЗ. Спасибо!
Редизайн (обновление) сайта ЗОО-товаров
ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua
Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре.
Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и пунктов главной страницы и других страниц.
Важные условия:
– в новом дизайне необходимо каким-то образом обыграть существующий хэдер сайта (изображение животных). Возможно его видоизменение (прозрачность, цветовая гамма и проч.) но само изображение должно быть каким-то образом обыграно в новом стиле.
- в новом дизайне должен сохраниться логотип. Возможно его перемещение, изменение размеров или рестайлинг, но
логотип должен присутствовать.
Стили,в которых хотелось бы видеть сайт:
- Плоский стиль – Metro или Flat.
- Полу-плоский стиль Flat 2.0.
- Карточный дизайн Блочный или Сетка.
применять:
- Бесконечный скролинг
- Фоновое изображение
Срок конкурса - продливается до 12 марта. Возможна доплата за доработки.
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