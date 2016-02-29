Редизайн (обновление) сайта ЗОО-товаров

# 1 — $ 50

ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua

Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре.

Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и пунктов главной страницы и других страниц.

Важные условия:

– в новом дизайне необходимо каким-то образом обыграть существующий хэдер сайта (изображение животных). Возможно его видоизменение (прозрачность, цветовая гамма и проч.) но само изображение должно быть каким-то образом обыграно в новом стиле.

- в новом дизайне должен сохраниться логотип. Возможно его перемещение, изменение размеров или рестайлинг, но

логотип должен присутствовать.

Стили,в которых хотелось бы видеть сайт:

Плоский стиль – Metro или Flat.

Полу-плоский стиль Flat 2.0.

Карточный дизайн Блочный или Сетка.

При разработке дизайна категорически нельзя

применять:

Бесконечный скролинг

Фоновое изображение

Результат Вашей работы – исходники (psd) изображений с bootstrap разметкой.

Срок конкурса - продливается до 12 марта. Возможна доплата за доработки.