Оформить страницу в ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок153 просмотра

ТЗ по ссылке. Просьба писать свои предложения после внимательного изучения ТЗ. Спасибо!

9 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$30
2 дня
Сразу угадал с дизайном. Все правки были внесены оперативно. И, даже при том, что работа была не совсем по его профилю, разобрался быстро и сделал все круто. Рекомендую!
Роман очень лояльный заказчик, приятен в общении, по поводу оплаты беспокоиться нет причин! Рекомендую как ответственного и коммуникабельного заказчика.

Заявки фрилансеров

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Добрый день! Добрый день!   Планируется редизайн сайта http://nikastal.ru/  Хотелось бы выслушать мнение дизайнеров, что они предложат переделать, что им не нравится в текущем дизайне, что необходимо переделать и почему.  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт-лендинг по примерам

    1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт. 2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/  http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/ 3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее. 4. структура - основывайтесь ...

    HTML
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн, лого.

    Сделать аватар группе, шапку сайта, иконки. Логотип. Тема ремонт мобильной техники.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перекодирование и редизайн небольшого сайта на PHP

    Имеется техзадание и листинг одного сайта, на их основе нужно сделать новый сайт с аналогичным функционалом и с уважением авторских прав. Сайт нужен для дипломной работы. Техзадание и листинг - по запросу. Предпочтение ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $50

    Здравствуйте.  Нужно отрисовать дизайн одностраничника. Прилагаю скрины экранов, которые должны быть, а также есть исходники лого и паттерна в .ai, .eps, для того чтобы увидеть в каком стиле рисовать.  Срок: 2 дня.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн форума и страниц - нужен дизайнер без комплесов

    $300

    Чего нужно: Нужно сделать фееричный дизайн форума и отдельных страниц, конечно с адаптивом.  Кого ищем или нет: Вообщем дизайнеры шаблонщики и типовики, идите мимо сразу, просто достала эта серая масса ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад