ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре. Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и ...
Подбор цветовой схемы на сайт
Необходимо сделать грамотный подбор цветового оформления сайта, чтобы не было светофора.
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