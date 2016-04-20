Требуется правки по дизайну, верстка и натяжка дизайна

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка141 просмотр

1. Исправить все мелкие недочеты по дизайну.

2.  натянуть джумла

3. адаптивная +кроссбрацзерность

+ быстрое обучающие видео 

ТЗ и дизайн во вложении. 

Joomla
9 лет назад
maverikk
Евгений 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$220
14 дней
Все гуд! Всем советую!!!
Убедился в очередной раз что Евгениемм отличный заказчик, точное и конкретное ТЗ, своевременная оплата! Буду рад нашему дальнейшем сотрудничеству !!!

Заявки фрилансеров

_VL_
34 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн (обновление) сайта ЗОО-товаров

    $50

    ТЗ на редизайн (обновление) сайта zooparadise.com.ua Основная задача – обновить (осовременить) сайт, с минимальными изменениями в структуре. Необходимо изменить вид кнопок, в нужном стиле подобрать шрифты, изменить представление меню и ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн для сайта лесопилки

    $20

    Необходимо разработать дизайн для сайта лесопилки. Дизайн несложный. Пример сайта, схожей структуры: http://doskabrusspb.ru/ Пожелания по дизайну: обязательное наличие логотипа. Цветовая схема и набор элементов на ваше усмотрение. Это ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редизайн сайта

    Добрый день! Добрый день!   Планируется редизайн сайта http://nikastal.ru/  Хотелось бы выслушать мнение дизайнеров, что они предложат переделать, что им не нравится в текущем дизайне, что необходимо переделать и почему.  ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт-лендинг по примерам

    1. нужен сайт-лендинг, одностраничник для продажи парников типа башагропласт. 2. примеры http://parnik.info/ http://www.podsnejnic.ru http://белаядача1.рф/  http://parnikpodsneznik.ru http://parniki161.ru/ 3. основываясь на примерах делаем новый сайт, дизайн желательно поярче и посочнее. 4. структура - основывайтесь ...

    HTML
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн, лого.

    Сделать аватар группе, шапку сайта, иконки. Логотип. Тема ремонт мобильной техники.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перекодирование и редизайн небольшого сайта на PHP

    Имеется техзадание и листинг одного сайта, на их основе нужно сделать новый сайт с аналогичным функционалом и с уважением авторских прав. Сайт нужен для дипломной работы. Техзадание и листинг - по запросу. Предпочтение ...

    PHP
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $50

    Здравствуйте.  Нужно отрисовать дизайн одностраничника. Прилагаю скрины экранов, которые должны быть, а также есть исходники лого и паттерна в .ai, .eps, для того чтобы увидеть в каком стиле рисовать.  Срок: 2 дня.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад