Разработка лендинга верстка и установка на цмс от вас жду цену и сроки

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Завершен15 заявок256 просмотров

Разработка лендинга верстка и установка на цмс от вас жду  сроки и на какую цмску тут макет https://cloud.mail.ru/public/6ysD/pSMKeCssy

бюджет 60$

9 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

papabone
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$60
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надежный заказчик. В сложных моментах всегда можно прийти к взаимопониманию. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

papabone
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад