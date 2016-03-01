Здравствуйте. Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по дизайну + ваши контакты. С лучшими дизайнерами мы свяжемся. С Уважением, Владислав.
Дизайн cайта
Необходимо сделать дизайн сайта. 3 стр. в форме лендинга.
Для удобства взаимопонимания – существует подробный прототип.
От дизайнера требуется:
1) Разработать шапку простое лого - для понимания домена.
2) Сделать странички с правильным выделением смыслов – 3 шт.
3) Несколько уникальных Поп-ап форм (скорее всего 2)
4) Остальное видно по прототипу, можно заранее уточнить
5) В сумму входит все. Ни каких доплат после.
Нужен – спокойный дизайн с выделением смыслов.
Работа не с 2 цветами (без моногамности – современный flat). Должны участвовать 3-4 цвета
Адекватный срок исполнения– 3-4 дня.
Прототип: yadi.sk/d/yK-zfeWWpedmg
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