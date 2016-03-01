Дизайн cайта

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Закрыт30 заявок224 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта. 3 стр. в форме лендинга.

Для удобства взаимопонимания – существует подробный прототип. 

От дизайнера требуется: 

1) Разработать шапку простое лого - для понимания домена.

2) Сделать странички с правильным выделением смыслов – 3 шт. 

3) Несколько уникальных Поп-ап форм (скорее всего 2) 

4) Остальное видно по прототипу, можно заранее уточнить 

5) В сумму входит все. Ни каких доплат после. 

Нужен – спокойный дизайн с выделением смыслов.  

Работа не с 2 цветами (без моногамности – современный flat). Должны участвовать 3-4 цвета 

Адекватный срок исполнения– 3-4 дня. 

Прототип: yadi.sk/d/yK-zfeWWpedmg 

9 лет назад
metafact
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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