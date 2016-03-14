Создание баннера и страницы с пиктограммами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка103 просмотра

Необходимо сделать для готового сайта баннер и как минимум 3 пиктограммы. В идеальном случае - страницу с 3-мя пиктограммами.

Все детали обсудили в переписке.

9 лет назад
chukina_m
Марьяна 
33 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$33
5 дней
Понравилось работать с Алексеем. Без лишних вопросов, все четко и по делу. Вносили правки всего два раза. Все они были выполнены корректно и в срок. Спасибо за работу!
Спасибо за проект! Марьяна предоставила подробное задание и оперативно отвечала на поставленные вопросы. Рекомендую!

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alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
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