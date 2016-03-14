Здравствуйте. Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по дизайну + ваши контакты. С лучшими дизайнерами мы свяжемся. С Уважением, Владислав.
Создание баннера и страницы с пиктограммами
Необходимо сделать для готового сайта баннер и как минимум 3 пиктограммы. В идеальном случае - страницу с 3-мя пиктограммами.
Все детали обсудили в переписке.
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