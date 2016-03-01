Разработка уникального дизайна сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен75 заявок609 просмотров

Здравствуйте.

Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по дизайну + ваши контакты.

С лучшими дизайнерами мы свяжемся.

С Уважением, Владислав.

9 лет назад
vlad-sly
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$350
8 дней
Не рекомендую, так как кинул на деньги, за всеми подробностями можете писать мне в лс.

Заявки фрилансеров

KhilkoStas
Стас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад