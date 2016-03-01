Разработка уникального дизайна сайта

Нужен дизайн лендинга, срок 3 дня вместе с правками, предпочтение кандидатам с опытом создания лендингов. Прототип дизайна https://moqups.com/drstarkoff/0blIrPYj/p:a527ebb4a ТЗ – кандидату Если не согласны со сроком или ценой, не надо отвечать на заявку.