Дизайн нескольких Landing Page

Требуется сделать 5 различных дизайнов Landing Page.

PSD исходники обязательно. По ним потом будут верстать HTML.

Особенность - это короткая посадочная страница для сбора контактов, чтоб помещалась на один экран. Без скролинга.

Тематика - инфобизнес, продажа инфопродуктов, бесплатная книга за подписку.

Пример: http://optionbinaryfree.ru/ (не брать как исходник, просто для понимания скинул)

Стиль дизайна - как Flat, так и Material

Предпочтение кандидатам с опытом опытом и портфолио.

Цену предлагайте сами.