Дизайн нескольких Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок229 просмотров

Требуется сделать 5 различных дизайнов Landing Page.

PSD исходники обязательно. По ним потом будут верстать HTML.

Особенность - это короткая посадочная страница для сбора контактов, чтоб помещалась на один экран. Без скролинга. 

Тематика - инфобизнес, продажа инфопродуктов, бесплатная книга за подписку.

Пример: http://optionbinaryfree.ru/  (не брать как исходник, просто для понимания скинул)

Стиль дизайна - как Flat, так и Material

Предпочтение кандидатам с опытом опытом и портфолио.

Цену предлагайте сами. 

HTML
9 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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