Сделать 10 тем в After Effects

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужны готовые красивые темы с качественными эффектами.

В эти темы будут подставляться фото интерьеров.

Также на кадрах должен быть текст с возможностью менять его.

Прошу показать Ваши подобные работы в After Effects.

Указать стоимость и сроки.

Также интересует стоимость за возможность научить человека делать такие вещи.

Дать пару уроков по скайп.

Укажите цены за уроки.

9 лет назад
aleksg
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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