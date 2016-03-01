Сделать 10 тем в After Effects

Нужны готовые красивые темы с качественными эффектами.

В эти темы будут подставляться фото интерьеров.

Также на кадрах должен быть текст с возможностью менять его.

Прошу показать Ваши подобные работы в After Effects.

Указать стоимость и сроки.

Также интересует стоимость за возможность научить человека делать такие вещи.

Дать пару уроков по скайп.

Укажите цены за уроки.