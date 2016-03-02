Здравствуйте уважаемые ищу человека который смог бы сделать дизайн для сайта конкретно это магазин который продает 2 позиции сайт на уровне лэндинга только с лк и корзиной 2-3 страницы

есть четкое представление то что нужно от а до я есть все картины шаблоны и прочее все что нужно это склеить некоторые моменты что то дорисовать и нарисовать самому что то исправить и непосредственно подогнать под сайт