Здравствуйте. Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по дизайну + ваши контакты. С лучшими дизайнерами мы свяжемся. С Уважением, Владислав.
Дизайн для сайта
Здравствуйте уважаемые ищу человека который смог бы сделать дизайн для сайта конкретно это магазин который продает 2 позиции сайт на уровне лэндинга только с лк и корзиной 2-3 страницы
есть четкое представление то что нужно от а до я есть все картины шаблоны и прочее все что нужно это склеить некоторые моменты что то дорисовать и нарисовать самому что то исправить и непосредственно подогнать под сайт
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