Необходимо отрисовать изменения в дизайне соответствии с ТЗ. ТОЛЬКО ПУНКТЫ 1,2,3. По третьему пункту см. отдельный файл
Сделать шаблон на zennoposter.
Сделать шаблон на zennoposter.
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