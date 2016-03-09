Нужен Качественный Дизайн Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки227 просмотров

В связи с большой загруженностью проектов: нуждаемся в дизайне landing page. 

Есть готовое подробное ТЗ: 

- Готовый, "вылизанный" прототип лендинга 

- Все исходные файлы от клиента. Все разбито по папкам и сразу подписано 

- 2 видео инструкции/обзора по прототипу: что где нарисовать и почему 

- Пожелания клиента 

- Мини "вижуал борд" по проекту (кто знает тот поймет)  

В общем все разложено по полочкам :) 

Вам нужно просто сделать качетсвенный дизайн landing page.  

Планка у нас не космическая но и бред тоже не принимаем.  

Естественное если сработаемся, то готовы снабжать вас постоянными проектам,  

так как загруженность не равномерная.  

От вас: 

1. Примеры ваших работ и стоимость за сколько вы их делали (если можно сразу прямы ссылки, без всяких архивов, ключей доступа и т.д.) 

2. Скорость вашей работы (за сколько в среднем выкатываете дизайн лендинга на 10-12 экранов) 

3. Ваш метод работы, другими словами чем вы от других отличаетесь. 

4. Средняя цена работы и как происходит ценообразование 

5. В какой стране вы находитесь. 

Что дальше? 

После первичного отбора я скину подробнее ТЗ,  

для конкретного просчета и мы поговорим в скайпе. 

Важно:  

1. На сообщения типа: готов взяться, вот мои работы и т.д. Не отвечаю. 

2. Если вы напишите сразу на почту с пометкой "дизайн landing page_фриланс",  

то шансы что я вам отвечу в несколько раз больше, так как на почте я чаще чем тут.  

3. И последнее хотим работать с "адекватным" которому не все равно чем он занимается,  

но и платить по 500$ за дизайн пока не готовы.  

9 лет назад
uniconsulting
Стас 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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