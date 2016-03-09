Необходимо отрисовать изменения в дизайне соответствии с ТЗ. ТОЛЬКО ПУНКТЫ 1,2,3. По третьему пункту см. отдельный файл
Нужен Качественный Дизайн Landing Page
В связи с большой загруженностью проектов: нуждаемся в дизайне landing page.
Есть готовое подробное ТЗ:
- Готовый, "вылизанный" прототип лендинга
- Все исходные файлы от клиента. Все разбито по папкам и сразу подписано
- 2 видео инструкции/обзора по прототипу: что где нарисовать и почему
- Пожелания клиента
- Мини "вижуал борд" по проекту (кто знает тот поймет)
В общем все разложено по полочкам :)
Вам нужно просто сделать качетсвенный дизайн landing page.
Планка у нас не космическая но и бред тоже не принимаем.
Естественное если сработаемся, то готовы снабжать вас постоянными проектам,
так как загруженность не равномерная.
От вас:
1. Примеры ваших работ и стоимость за сколько вы их делали (если можно сразу прямы ссылки, без всяких архивов, ключей доступа и т.д.)
2. Скорость вашей работы (за сколько в среднем выкатываете дизайн лендинга на 10-12 экранов)
3. Ваш метод работы, другими словами чем вы от других отличаетесь.
4. Средняя цена работы и как происходит ценообразование
5. В какой стране вы находитесь.
Что дальше?
После первичного отбора я скину подробнее ТЗ,
для конкретного просчета и мы поговорим в скайпе.
Важно:
1. На сообщения типа: готов взяться, вот мои работы и т.д. Не отвечаю.
2. Если вы напишите сразу на почту с пометкой "дизайн landing page_фриланс",
то шансы что я вам отвечу в несколько раз больше, так как на почте я чаще чем тут.
3. И последнее хотим работать с "адекватным" которому не все равно чем он занимается,
но и платить по 500$ за дизайн пока не готовы.
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