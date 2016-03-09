Нужен Качественный Дизайн Landing Page

В связи с большой загруженностью проектов: нуждаемся в дизайне landing page.

Есть готовое подробное ТЗ:

- Готовый, "вылизанный" прототип лендинга

- Все исходные файлы от клиента. Все разбито по папкам и сразу подписано

- 2 видео инструкции/обзора по прототипу: что где нарисовать и почему

- Пожелания клиента

- Мини "вижуал борд" по проекту (кто знает тот поймет)

В общем все разложено по полочкам :)

Вам нужно просто сделать качетсвенный дизайн landing page.

Планка у нас не космическая но и бред тоже не принимаем.

Естественное если сработаемся, то готовы снабжать вас постоянными проектам,

так как загруженность не равномерная.

От вас:

1. Примеры ваших работ и стоимость за сколько вы их делали (если можно сразу прямы ссылки, без всяких архивов, ключей доступа и т.д.)

2. Скорость вашей работы (за сколько в среднем выкатываете дизайн лендинга на 10-12 экранов)

3. Ваш метод работы, другими словами чем вы от других отличаетесь.

4. Средняя цена работы и как происходит ценообразование

5. В какой стране вы находитесь.

Что дальше?

После первичного отбора я скину подробнее ТЗ,

для конкретного просчета и мы поговорим в скайпе.

Важно:

1. На сообщения типа: готов взяться, вот мои работы и т.д. Не отвечаю.

2. Если вы напишите сразу на почту с пометкой "дизайн landing page_фриланс",

то шансы что я вам отвечу в несколько раз больше, так как на почте я чаще чем тут.

3. И последнее хотим работать с "адекватным" которому не все равно чем он занимается,

но и платить по 500$ за дизайн пока не готовы.