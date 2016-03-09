Перерисовать PSD макет

Сделали новый макет сайта.

http://foodac.vipstudioarmenia.ru/

Когда смотрели на макетах в браузере то мы не таким крупным его видели .

Сейчас он выглядит как вариант для "слабовидящих"

Нужно привести к нормальному виду. Главная +4 внутренних страницы.

Обращаемся к сторонним дизайнерам так как дизайнер который сделал макеты занят в ближайшие 2 недели.

Жду вопросы+предложения по срокам и ценам