Перерисовать PSD макет

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок169 просмотров

Сделали новый макет сайта.

http://foodac.vipstudioarmenia.ru/

Когда смотрели на макетах в браузере то мы не таким крупным его видели .

Сейчас он выглядит как вариант для "слабовидящих"

Нужно привести к нормальному виду.  Главная +4 внутренних  страницы.

Обращаемся к сторонним дизайнерам так как дизайнер который сделал макеты занят в ближайшие 2 недели.

Жду вопросы+предложения по срокам и ценам

9 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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