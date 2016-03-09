Дизайн сайта

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Закрыт42 заявки313 просмотров

Необходимо разработать дизайн интернет-каталога. В упором на UI. Приятный, хороший, качественный диз.  От исполнителя ожидается развитый уровень чувства стиля, цвет, композиции. А то бывает взглянешь на некоторые работы....а там шрифты, шрифты, шрифты скачут с монитора экрана). Стоимость - 10 тыс. рублей.

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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