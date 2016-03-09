Необходимо разработать дизайн блока первого экрана сайта по продаже морепродуктов. Т.е. то что посетитель видит первым экраном когда заходит на сайт. Важно чтобы человек понимал что мы специализированный магазин дальневосточных морепродуктов. желательно использовать ассортимент нашей ...
Редизайн одной страницы
Редизайн одной страницы интернет магазина. В дальнейшем будут еще несколько страниц.
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