Дизайн блока сайта в PSD

# 1 — $ 30

Необходимо разработать дизайн блока первого экрана сайта по продаже морепродуктов.

Т.е. то что посетитель видит первым экраном когда заходит на сайт. Важно чтобы человек понимал что мы специализированный магазин дальневосточных морепродуктов. желательно использовать ассортимент нашей продукции (красная икра, камчатский краб, краб стригун, краб волосатик, приморский гребешок, трубач дальневосточный,креветка северная, креветка ботан(гребенчатая),креветка шримс-медвежонок, креветка чилим, дальневосточная корюшка). Не обязательно прям все размещать на картинке в виде каталога. Использовать только изображения дальневосточных морепродуктов, нам ни к чему на сайте фото средиземноморского краба например.

В приложении понравившийся пример...