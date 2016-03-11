Подправить дизайн слайдера и заменить в нем фото и др.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки136 просмотров

1.На сайте (на uCoz) http://www.divosad.ru/ Слайдер имеет боковые стрелки для перелистывания фото их нужно заменить на более стильные подходящие под дизайн. Например как вот на этой странице. http://cr14096.tmweb.ru/divotest/.

2.Так же нужно будет заменить фото и надписи на слайдере. на всякий случай инструкция к слайдеру. https://yadi.sk/d/lwEfZT-pq2f47

3. Нужно активировать замолчавшего гнома вот на этой странице http://www.divosad.ru/index/kurs_po_formirovaniju_derevev_urok_1/0-36?l2qm3N

Но так что бы не отключилась кнопка обратного звонка на вот этой странице http://www.divosad.ru/landshaft.html

А вот на этой странице гном растянулся его нужно привести в норму. http://www.divosad.ru/publ/ и нужно что бы при клике на название над гномом и на саму картинку пользователь переходил на урок http://www.divosad.ru/index

4Нужно что бы группа "в контакте" внизу страницы на главной сайта стала сквозной как такая же группа "однокласники". Но иконки обеих групп сделать меньше в два раза, может бы если возможно поставить их рядом в один ряд

9 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$28
2 дня
Делает быстро, красиво, знания uCoz глубокое.
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

uvarovfrontend
Юрий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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