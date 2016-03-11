Необходимо отрисовать изменения в дизайне соответствии с ТЗ. ТОЛЬКО ПУНКТЫ 1,2,3. По третьему пункту см. отдельный файл
Подправить дизайн слайдера и заменить в нем фото и др.
1.На сайте (на uCoz) http://www.divosad.ru/ Слайдер имеет боковые стрелки для перелистывания фото их нужно заменить на более стильные подходящие под дизайн. Например как вот на этой странице. http://cr14096.tmweb.ru/divotest/.
2.Так же нужно будет заменить фото и надписи на слайдере. на всякий случай инструкция к слайдеру. https://yadi.sk/d/lwEfZT-pq2f47
3. Нужно активировать замолчавшего гнома вот на этой странице http://www.divosad.ru/index/kurs_po_formirovaniju_derevev_urok_1/0-36?l2qm3N
Но так что бы не отключилась кнопка обратного звонка на вот этой странице http://www.divosad.ru/landshaft.html
А вот на этой странице гном растянулся его нужно привести в норму. http://www.divosad.ru/publ/ и нужно что бы при клике на название над гномом и на саму картинку пользователь переходил на урок http://www.divosad.ru/index
4Нужно что бы группа "в контакте" внизу страницы на главной сайта стала сквозной как такая же группа "однокласники". Но иконки обеих групп сделать меньше в два раза, может бы если возможно поставить их рядом в один ряд
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