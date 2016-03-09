Необходимо разработать дизайн блока первого экрана сайта по продаже морепродуктов. Т.е. то что посетитель видит первым экраном когда заходит на сайт. Важно чтобы человек понимал что мы специализированный магазин дальневосточных морепродуктов. желательно использовать ассортимент нашей ...
Дизайн страницы
Необходимо нарисовать дизайн внутренней страницы сайта.
Исходник главной готов - в psd
ТЗ в прикрепленных файлах.
От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях)
Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)
Важно! Работаем без предоплаты!
Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.
В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).
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