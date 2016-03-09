Дизайн страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок213 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн внутренней страницы сайта.

Исходник главной готов -  в psd

ТЗ в прикрепленных файлах.

От вас нужны сроки и стоимость (желательно в рублях)

Если есть реализованные проекты в этой тематике, прикладывайте в сообщениях (это плюс к вам, посмотрим каждый проект)

Важно! Работаем без предоплаты!

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

В случае успешного сотрудничества вы можете перерасти в постоянного (заказы есть регулярно).

9 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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