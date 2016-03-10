Новый сайт разработан на Джумле, сайт каталог. Нужно разработать дизайн для главной страницы сайта. Сайт ориентирован на технических специалистов, инженеров, технологов, руководителей предприятий. Компания является официальным дистрибьютором промышленного маркировочного и этикетировочного ...
Дизайн сайта ночного клуба – Стриптиз (мужского) ПК+Моб
В комментарии очень желательно чтобы вы скидывали свои похожие проекты – пример дизайнов (стриптиз клубы, ночные клубы, массажки и т.д.)
Адаптив – нужно нарисовать версию для пк и телефонов.
Требования:
Главная и 7 внутряков:
Галерея – фото и видео
меню
анонсы
сертификат
вакансии
отзывы
контакты
контентная часть – статьи (с навигацией – хлебные крошки)
Примерно это нужно goldengirls.ru
По внутрякам структура примерно такая kazan-striptiz.ru/
В дизайне продумать удобство и конверсию. Идеальная конверсия конечно у этого сайта в целом virginsclub.ru/rates-new/
На главной странице сайта не должно быть изображено откровенно голых тел (попа, грудь), но, в то же время, он должен выглядеть сексуально. Без кальянов и алкоголя на картинках.
Важно! Бюджет не превышать. Скидывать примеры. Иметь похожие проекты.
Заявки фрилансеров
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