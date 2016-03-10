Дизайн сайта ночного клуба – Стриптиз (мужского) ПК+Моб

В комментарии очень желательно чтобы вы скидывали свои похожие проекты – пример дизайнов (стриптиз клубы, ночные клубы, массажки и т.д.)

Адаптив – нужно нарисовать версию для пк и телефонов.

Требования:

Главная и 7 внутряков:

Галерея – фото и видео

меню

анонсы

сертификат

вакансии

отзывы

контакты

контентная часть – статьи (с навигацией – хлебные крошки)

Примерно это нужно goldengirls.ru

По внутрякам структура примерно такая kazan-striptiz.ru/

В дизайне продумать удобство и конверсию. Идеальная конверсия конечно у этого сайта в целом virginsclub.ru/rates-new/

На главной странице сайта не должно быть изображено откровенно голых тел (попа, грудь), но, в то же время, он должен выглядеть сексуально. Без кальянов и алкоголя на картинках.

Важно! Бюджет не превышать. Скидывать примеры. Иметь похожие проекты.