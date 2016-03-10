Доработать адаптивный дизайн сайта

После переноса сайта на новый хостинг появились небольшие глюки с адаптивным дизайном.

Используется cms made simple.

Нужно найти ошибки и поправить.

адрес старого сайта, где все работает:

http://www.germandmed.info/

адрес нового, где работает, не совсем корректно:

http://germanmed.unihost.link/

все вопросы можно будет обсудить и показать проблемы по скайпу.

После полученных предложений по работе с заявленной ценой в 100 (!!!) у.е. посидел сам вечером и разобрался со стилями css, всего-то и делов. Поэтому заказ снимаю.