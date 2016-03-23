Редизайн личного кабинета пользователя.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок191 просмотр

Необходимо доработать личный кабинет пользователя:

1. добавить строку  "Баланс личного счета", само значение баланса. "200 руб."

2. добавить строку (возможно это будет продолжение предыдущей строки) "пополнить баланс". окошко для ввода баланса, кнопка для

перехода на сайт оплаты.

во вложении вариант подобного решения

Исполнитель может так же предложить иное визуальное решение для части личного кабинета между вкладкой "Личный кабинет" и кнопкой "Отменить

последний заказ" (см вложение).

необходимо 2 варианта визуального решения

kristalnaya.ru

вход  под тестовым номером телефона 8469250505

9 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Все сделал как надо. спокойно отнесся к тому, что у нас волокита с согласованием. Разумная цена. Одни плюсы одним словом.
Андрей хороший заказчик, четкое постановление задачи и своевременная оплата, еще в общении приятный человек. Всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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