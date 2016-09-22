Разработка дизайна сайта Интернет-казино

Требуется разработать дизайн сайта интернет казино (дизайн страниц для игрока и администратора). В ссылке на дропбокс дополнительная информация: ТЗ, картинки и т.д. Всю информацию недостающую уже предоставлю в процессе работы.

Нужен творческий, креативный дизайнер, который полностью вникнет в проект и может предложить свои свежие идеи!

Вот ссылка на дропбокс: https://www.dropbox.com/sh/gnzjbh6k93g3y7a/AAAVLjeXHc6zkvSSQgDWpLfia?dl=0