Разработка дизайна сайта Интернет-казино

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок418 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта интернет казино (дизайн страниц для игрока и администратора). В ссылке на дропбокс дополнительная информация: ТЗ, картинки и т.д. Всю информацию недостающую уже предоставлю в процессе работы.

Нужен творческий, креативный дизайнер, который полностью вникнет в проект и может предложить свои свежие идеи!

Вот ссылка на дропбокс: https://www.dropbox.com/sh/gnzjbh6k93g3y7a/AAAVLjeXHc6zkvSSQgDWpLfia?dl=0

9 лет назад
megabet
43 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1000
15 дней
Все хорошо! Спасибо Игорю за работу! Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Надеюсь еще поработать над проектами Александра.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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