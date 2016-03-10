Новый сайт разработан на Джумле, сайт каталог. Нужно разработать дизайн для главной страницы сайта. Сайт ориентирован на технических специалистов, инженеров, технологов, руководителей предприятий. Компания является официальным дистрибьютором промышленного маркировочного и этикетировочного ...
Дизайн Landing Page
Тематика : Очистка воды серебряными шариками.
LP нужно создать примерно из 7 блоков.
1- завлекающий блок
2 - Информационный блок о важности воды
3 - блок с товаром (УТП, рисунок товара с ценой )
4 - Сферы применения (перечень мест где можно использовать товар)
5 - История применения серебра при очистки воды
6 - Сертификаты + видео + отзывы
7 - блок оформления заказа ( изображение товара с полями для оформления заказа)
более подробная информация будет предоставлена исполнителю.
Данная структура не является обязательной , если исполнитель предложит более интересную структуру, она будет рассмотрена.
Важно: Создать уникальный дизайн !
Заявки фрилансеров
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