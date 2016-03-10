Дизайн Landing Page

Необходимо разработать дизайн блока первого экрана сайта по продаже морепродуктов. Т.е. то что посетитель видит первым экраном когда заходит на сайт. Важно чтобы человек понимал что мы специализированный магазин дальневосточных морепродуктов. желательно использовать ассортимент нашей ...