Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок296 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта и иконки. Примерно то что я хочу по дизайну по ссылке http://www.aplana.com/

Только без анимации и Джавы. Важно чтобы было лаконично. ФС и имиджи предоставлю свои. От вас на первом этапе стоимость и примеры работ строго

Java
9 лет назад
MGrebneva
Греднева 
54 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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