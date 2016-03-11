Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн. Предварительное количество макетов Главная + 6 внутренних (О компании, список товаров, карта товара, контакты) Прошу в предложении указать ссылки на работы, а также ориентировочную сумму (можно ...
Требуется веб-дизайнер
Необходимо разработать дизайн сайта и иконки. Примерно то что я хочу по дизайну по ссылке http://www.aplana.com/
Только без анимации и Джавы. Важно чтобы было лаконично. ФС и имиджи предоставлю свои. От вас на первом этапе стоимость и примеры работ строго
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