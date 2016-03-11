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Дизаин для сайта женской тематики
Здравствуйте.
Необходимо 3 PSD макета для одного информационного сайта тематики Женской тематики: главная страница, страница рубрик (категория) и страница одиночных записей + логотип и favicon в стиле минимализм.
Логотип и favicon можно взять уже готовые отсюда: https://www.iconfinder.com/search/?q=hair или сделать на их основе.
Нужно примерно такое:
Главная страница - http://jpegshare.net/46/d9/46d9be50d604bae3109040f9ad68397e.png.html
Страница рубрик (категория) - http://jpegshare.net/f3/09/f3091d9253cc668fb7347806cddaf494.png.html
Одиночные страницы - http://jpegshare.net/11/8f/118f2510568a0932d0c9ec3fc538ea80.png.html
Возможно, вам придется скопировать текстовую информацию, поэтому прилагаю файл макета, который можно открыть в программе Balsamiq Mockups, официальный сайт: https://balsamiq.com/download/.
Требования к шрифтам
Желательно использовать для всех текстов на сайте комбинацию из нескольких шрифтов: Georgia, 'Times New Roman' или Roboto, sans-serif
Желательно использовать для текстов, заголовков и ссылок комбинацию 2 цветов: синий, красный, черный
Сайты, которые нравятся и почему:
http://24hair.ru/ - логотип
http://kosavolosa.ru/ - минимализм, цвета, логотип, шрифты
http://zavolosami.ru/ - минимализм, шрифты, цвета
Обязательно нужно прорисовать для верстальщика:
Выпадающее меню
Ссылки при наведении
Подписать слои
Списки
- и
Выделения текста (цитата)
Нужно уделить больше внимания не красоте и стилю, а информативности и наличию всех элементов, т.е. если в последних комментариях стоит ник комментатора - его нужно оставить, даже если смотрится не красиво.
Если в горизонтальном меню 5 элементов - именно они и должны быть изображены в макете.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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