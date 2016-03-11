Дизаин для сайта женской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок243 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо 3 PSD макета для одного информационного сайта тематики Женской тематики: главная страница, страница рубрик (категория) и страница одиночных записей + логотип и favicon в стиле минимализм.

Логотип и favicon можно взять уже готовые отсюда: https://www.iconfinder.com/search/?q=hair или сделать на их основе.

Нужно примерно такое:

Главная страница - http://jpegshare.net/46/d9/46d9be50d604bae3109040f9ad68397e.png.html

Страница рубрик (категория) - http://jpegshare.net/f3/09/f3091d9253cc668fb7347806cddaf494.png.html

Одиночные страницы - http://jpegshare.net/11/8f/118f2510568a0932d0c9ec3fc538ea80.png.html

Возможно, вам придется скопировать текстовую информацию, поэтому прилагаю файл макета, который можно открыть в программе Balsamiq Mockups, официальный сайт: https://balsamiq.com/download/.

 http://rghost.ru/7M5nyNbqd

Требования к шрифтам

Желательно использовать для всех текстов на сайте комбинацию из нескольких шрифтов: Georgia, 'Times New Roman' или Roboto, sans-serif

Желательно использовать для текстов, заголовков и ссылок комбинацию 2 цветов: синий, красный, черный

Сайты, которые нравятся и почему:

http://24hair.ru/ - логотип

http://kosavolosa.ru/ - минимализм, цвета, логотип, шрифты

http://zavolosami.ru/ - минимализм, шрифты, цвета

Обязательно нужно прорисовать для верстальщика:

    Выпадающее меню

    Ссылки при наведении

    Подписать слои

    Списки

    и

          Выделения текста (цитата)

      Нужно уделить больше внимания не красоте и стилю, а информативности и наличию всех элементов, т.е. если в последних комментариях стоит ник комментатора - его нужно оставить, даже если смотрится не красиво.

      Если в горизонтальном меню 5 элементов - именно они и должны быть изображены в макете.

9 лет назад
Nabster01
Ильяс 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$40
3 дня
Виктор сделал все быстро и качественно, выполнил все даже быстрее чем было намечено.
Илья отличный заказчик, предоставил очень хорошее ТЗ Оплата своевременная Очень доволен сотрудничеством Всем советую

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад

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