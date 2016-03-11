Дизаин для сайта женской тематики

Выделения текста (цитата)

Нужно уделить больше внимания не красоте и стилю, а информативности и наличию всех элементов, т.е. если в последних комментариях стоит ник комментатора - его нужно оставить, даже если смотрится не красиво.

Если в горизонтальном меню 5 элементов - именно они и должны быть изображены в макете.