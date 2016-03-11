Сделать дизайн лендинга

Требуется разработать дизайн сайта интернет казино (дизайн страниц для игрока и администратора). В ссылке на дропбокс дополнительная информация: ТЗ, картинки и т.д. Всю информацию недостающую уже предоставлю в процессе работы. Нужен творческий, ...