Разработать дизайн корпоративного сайта (адаптив)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок441 просмотр

Добрый день!

Необходимо разработать адаптивный дизайн.

Предварительное количество макетов Главная + 6 внутренних (О компании, список товаров, карта товара, контакты)

Прошу в предложении указать ссылки на работы, а также ориентировочную сумму (можно коридор цен).

9 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

panicsow
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$140
8 дней
Работа выполнена на отлично.
Был рад сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

panicsow
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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