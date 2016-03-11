Отрисовать дизайн КП

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок205 просмотров

Необходимо отрисовать коммерческое предложение вот в таком современном американском стиле:

hdogger.ru/ 

coffee-moose.ru/ 

Необходимо: 

- разработка логотипа

- презентация, она же коммерческое предложение.

- фирменный стиль

- дизайн 2-х видов ролл-бара и «островка»

Приложите в портфолио пару работ в таком стиле, чтобы мы их посмотрели, и стоимость работы. 

Прототип кп приложен. 

https://yadi.sk/i/uKywRTPupxZiU

В дальнейшем есть возможность работать с нами на постоянной основе!

9 лет назад
wh_business
Юлия 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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