Отрисовать дизайн КП

Необходимо отрисовать коммерческое предложение вот в таком современном американском стиле:

hdogger.ru/

coffee-moose.ru/

Необходимо:

- разработка логотипа

- презентация, она же коммерческое предложение.

- фирменный стиль

- дизайн 2-х видов ролл-бара и «островка»

Приложите в портфолио пару работ в таком стиле, чтобы мы их посмотрели, и стоимость работы.

Прототип кп приложен.

https://yadi.sk/i/uKywRTPupxZiU

В дальнейшем есть возможность работать с нами на постоянной основе!