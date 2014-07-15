Необходимо сделать дизайн страницы которая рассказывает о различных формах обучения. Текст прилагается, необходимо оформить в рамках стилистики сайта iocenter.ru используя различную инфографику.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
В преддверии Нового года, необходимо преобразить, в новогодней тематике шапку сайта iocenter.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо создать сайт под ежегодное мероприятие "Общероссийский Конгресс промышленников". Стилистика сайта должна быть связана с промышленностью, но без акцента на какую либо отрасль. На сайте будет размещаться анонс мероприятия, программа, приветственные обращения, форма регистрации. Можно выдержать в ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать заставку для видео роликов, продолжительность 5-8 секунд, по аналогии вот с этим http://www.motionelements.com/stock-video-1109743-coaching. Логотип компании и подборка слов будет предоставленаАнимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, так что бы мне осталось только передать psd верстальщику и он из него сделал одно страничный сайт. Есть некая концепция как это должно быть реализовано, но без подробностей, варианты реализации ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработать логотип конференции "Новые подходы к подготовке спортивного резерва". Логотип для использования на странице конференции, официальных документах, баннерах.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать пять статичных баннеров, по направлениям работы компании: 1. Организация конференций; 2. Бронирование и размещение в гостиницах и мини-отелях Санкт-Петербурга; 3. Аренда помещений для тренингов и семинаров; 4. Экскурсионное обслуживание и деловой туризм; 5. Офис на час; Баннеры будут размещены ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад