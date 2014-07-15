NS050509

Андрей NS050509

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн страница сайта

    Необходимо сделать дизайн страницы которая рассказывает о различных формах обучения. Текст прилагается, необходимо оформить в рамках стилистики сайта iocenter.ru используя различную инфографику.

    Инфографика
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание сайта для мероприятия "Конгресс промышленников России"

    Необходимо создать сайт под ежегодное мероприятие "Общероссийский Конгресс промышленников". Стилистика сайта должна быть связана с промышленностью, но без акцента на какую либо отрасль.  На сайте будет размещаться анонс мероприятия, программа, приветственные обращения, форма регистрации. Можно выдержать в ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация для видеороликов

    Необходимо сделать заставку для видео роликов, продолжительность 5-8 секунд, по аналогии вот с этим http://www.motionelements.com/stock-video-1109743-coaching. Логотип компании и подборка слов будет предоставлена

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка дизайна landing page (под ключ)

    Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, так что бы мне осталось только передать psd верстальщику и он из него сделал одно страничный сайт. Есть некая концепция как это должно быть реализовано, но без подробностей, варианты реализации ...

    Дизайн лендингаФорма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип конференции

    Разработать логотип конференции "Новые подходы к подготовке спортивного резерва". Логотип для использования на странице конференции, официальных документах, баннерах.

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры на главную

    $100

    Необходимо создать пять статичных баннеров, по направлениям работы компании: 1. Организация конференций; 2. Бронирование и размещение в гостиницах и мини-отелях Санкт-Петербурга; 3. Аренда помещений для тренингов и семинаров; 4. Экскурсионное обслуживание и деловой туризм; 5. Офис на час; Баннеры будут размещены ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Дизайн страница сайта
ТОчно поставленная задача, быстрое принятие , очень хороший заказчик рекомендую)
От работы с Ольгой одни положительные эмоции. Работа была выполненная в кратчайший срок, и очень качественно. Рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
DmTori
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Главная страница сайта
Андрей, отличный заказчик, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую как надежного заказчика.
Виктории огромное спасибо, задание было выполнено быстро и четко.
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна landing page (под ключ)
С Андреем было просто и понятно работать. Честный и порядочный заказчик. Можете спокойно работать, получите положительные эмоции. СПАСИБО!
Очень рекомендую исполнителем! Все было сделано качественно. На сообщения отвечает быстро. Есть еще ряд проектов, однозначно, буду обращаться к Серафиме. Еще раз большое спасибо!
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Анимация для видеороликов
Понравилось с Андреем работать. Быстро обсудили все моменты, мгновенно предоставил все необходимые материалы для работы. Одни положительные эмоции. Рекомендую Андрея как надежного заказчика. 10 баллов!
Всё было сделано очень оперативно и качественно. Большое спасибо!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Баннеры на главную
Понравилось работать с Андреем, работа утверждается хорошо, правки и комментарии понятные, оплата моментально! Рекомендую
Огромное спасибо Станиславу за выполненную работу. Высокий профессионализм и скорость выполнения работы. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв