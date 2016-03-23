Необходимо сделать анимированными следующие элементы: - в шапке сайта: бабочки, одну можно летающую, а две другие просто сидящими и машущими крыльями. - в подвале: бабочку сидящую махающую крыльями, а улитка должна ползать то ...
Анимация для видеороликов
Необходимо сделать заставку для видео роликов, продолжительность 5-8 секунд, по аналогии вот с этим http://www.motionelements.com/stock-video-1109743-coaching. Логотип компании и подборка слов будет предоставлена
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