требуется создать лицевую страницу сайта с 6-ю обьектами(обьекты нужно создать(примеры предоставим),при наведении на которых они приходили в движение обьекты(карты,рулетка,однорукий бандит итд) интересует: -цена за проект -сроки выполнения работ
Мини-Мультфильм в Flash Macromedia
Суть:
Едет машина по дороге. Человек идёт на красный свет и его сбивает машина. Вверху появляется надпись "не переходи дорогу на красный свет" "Соблюдай ПДД".
По кадрам ( примерно длится 15 секунд).
Качество не важно,можно от руки рисовать
Выбранный исполнитель
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