требуется создать лицевую страницу сайта с 6-ю обьектами(обьекты нужно создать(примеры предоставим),при наведении на которых они приходили в движение обьекты(карты,рулетка,однорукий бандит итд) интересует: -цена за проект -сроки выполнения работ
Риггинг + скинниг в Maya и анимация
Нужно выполнить риггинг и скинниг персонажа в maya.
Персонаж не сложный.
Нужно подготовить его к анимации.
Анимация будет элементарная, нужно чтобы он двигал руками и все.
Пишите примерные ваши цены и сроки.
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