2D мультик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок208 просмотров

По сюжету примерно такой: www.youtube.com/watch?v=1... 

по стилистике примерно такой: www.youtube.com/watch?v=C... 

Длительность 1.5 – 2 минуты 

На готовую музыкальную партию

В ценах не ориентируюсь - предлагайте)

9 лет назад
bbmka
Игорь 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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