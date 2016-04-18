Нужно сделать анимацию 404 страницы AvTicket.ru по типу сеилсов но у них видео, а мне желательно на HTML5. Исходник PSD имеется.
Сделать анимацию на сайте
Необходимо сделать анимированными следующие элементы:
- в шапке сайта: бабочки, одну можно летающую, а две другие просто сидящими и машущими крыльями.
- в подвале: бабочку сидящую махающую крыльями, а улитка должна ползать то в одну, то в другую сторону.
Картинка сайта во вложении.
Цена и сроки?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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