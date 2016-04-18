Сделать анимацию на сайте

Необходимо сделать анимированными следующие элементы:

- в шапке сайта: бабочки, одну можно летающую, а две другие просто сидящими и машущими крыльями.

- в подвале: бабочку сидящую махающую крыльями, а улитка должна ползать то в одну, то в другую сторону.

Картинка сайта во вложении.

Цена и сроки?