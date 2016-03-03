Проанимировать флаг в 3dsmax по уроку

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки264 просмотра

Сделать анимацию флага точно также как в уроке.  

На выходе должен быть 3dsmax файл с проанимированным флагом.  

Симуляция должна быть реалистичной, как в уроке.  

http://web.archive.org/web/20140420111618/http://vitsly.livejournal.com/9222.html?

- можно делать в 2012-2016 3dsmax'е  

- НЕ ДЕЛАТЬ швов на флаге как в уроке! 

- анимация флага должна быть ЗАЦИКЛЕНА! 

- цикл должен длиться 10 секунд (300 кадров)  

- симуляция должна быть максимально реалистичной, детальной и точной, subsample высокий

HTML
9 лет назад
warden3d
Юлий 
53 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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