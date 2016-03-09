Анимация в Flash Macromedia

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок186 просмотров

Нужно сделать покадровую анимацию на тему:

ПДД(Улица и едет машина. Человек переходит дорогу на красный свет и его сбивает машина. И вверху появляется надписи "Не переходите дорогу на красный свет" "соблюдайте ПДД")

Более подробно объясню в ЛС 

9 лет назад
TaHkucT123
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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