Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн. Предварительное количество макетов Главная + 6 внутренних (О компании, список товаров, карта товара, контакты) Прошу в предложении указать ссылки на работы, а также ориентировочную сумму (можно ...
Дизайн лэндинга
Создание дизайна лэндинга согласно представленного макета.
В дизайне лэндинга должны использованы цвета сайта Ростелеком.
Сайт по цветам должен быть похож на сайт Ростелеком.
высота экрана 650 пикселей
каждый блок выделить цветом
шрифт и расположение надписей по усмотрению дизайнера
фоном служит картинка по тематике блока
кнопка – цвет на усмотрение
цвет фигуры формы по усмотрению дизайнера
срок исполнения 3 дня.
работа с правками до полного утверждения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задание здесь https://docs.google.com/document/d/1G974O_2oA6ak1uHymCQv36HYIepmZ_dVGevZU-kzN5o/edit?usp=sharingЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн посадочной страницы, так что бы мне осталось только передать psd верстальщику и он из него сделал одно страничный сайт. Есть некая концепция как это должно быть реализовано, но без подробностей, варианты реализации ...Завершен9 лет назад
- $45
Нужен дизайн посадочной страницы 8-9 экранов строгого стиля. В ТЗ приложены примерные варианты. Главное - уметь в дизайне расставлять акценты на конкретные слова, фразы в заголовках и текстах. Оплата в рублях, путем перевода через Сбербанк ...Завершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта и иконки. Примерно то что я хочу по дизайну по ссылке http://www.aplana.com/ Только без анимации и Джавы. Важно чтобы было лаконично. ФС и имиджи предоставлю свои. От вас на первом ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отрисовать коммерческое предложение вот в таком современном американском стиле: hdogger.ru/ coffee-moose.ru/ Необходимо: - разработка логотипа - презентация, она же коммерческое предложение. - фирменный стиль - дизайн 2-х ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга. Во вложении ТЗ. Фото ключевые дам на выбор. Опыт разработки лендингов с примерами обязателен. От Вас цена и сроки. Всем спасибо и крутого дня:)Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт9 лет назад