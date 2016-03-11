Дизайн лэндинга

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок274 просмотра

Создание дизайна лэндинга согласно представленного макета.   

В дизайне лэндинга должны использованы цвета сайта Ростелеком. 

Сайт по  цветам должен быть похож на сайт Ростелеком. 

высота экрана 650 пикселей  

каждый блок выделить цветом    

шрифт и расположение надписей по усмотрению дизайнера  

фоном служит картинка по тематике блока  

кнопка – цвет на усмотрение   

цвет фигуры формы по усмотрению дизайнера  

срок исполнения 3 дня.  

работа с правками до полного утверждения 

moqups.com/nikkulik/IbYVQ...

9 лет назад
yktkulik
Николай 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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