Оформить посадочные страницы на сайте

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Закрыт8 заявок147 просмотров

Здравствуйте! 

Необходимо настроить посадочные стр. на сайте ims.com.ru

Сейчас там сухой текст, немного картинок, в общем все непривлекательно. Нужно красиво оформить с применением продающих элементов. Может быть потребуется редизайн шаблона с последующей версткой.

Я открыт для обсуждения деталей.

9 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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