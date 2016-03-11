Добрый день. Нужно сделать дизайн и меню группы вк по теме Натяжные потолки.
Оформить посадочные страницы на сайте
Здравствуйте!
Необходимо настроить посадочные стр. на сайте ims.com.ru
Сейчас там сухой текст, немного картинок, в общем все непривлекательно. Нужно красиво оформить с применением продающих элементов. Может быть потребуется редизайн шаблона с последующей версткой.
Я открыт для обсуждения деталей.
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