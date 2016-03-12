Нужно поставить шаблон кулинарного сайта. Хост и домен будет покупаться. Цены не завышайте, так как это работа 1го часа. Можно ДЛЕ. Что бы была удобная админка ( быстрое добавление фото, текста ) Возможность вставить ...
Нарисовать background для сайта для разных разрешений
Нужен background для http://topsales.pro/ , он будет фиксированным.
Требования: контрастность содержимого сайта на фоне бэкграунда, учесть возможность размера от мобильного гаджета до широкоформатных.
В дизайн вплести: логотип, тематические иконки (продажи, сео, графика) - пример "смысловой" - http://greenapple.sumy.ua/
Предложить цветовое/форменное решение для Кнопок на сайте (вместо кнопки на зеленом и красном фоне).
Указывайте ориентировочные цены, обязательно
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